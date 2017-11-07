Генштаб: Ядерные силы РФ нанесут «неприемлемый ущерб» любому агрессору

Москва, , 15:17 — REGNUM Ядерные силы России могут нанести неприемлемый ущерб любому агрессору, в том числе обладающему средствами ПРО. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая на открытом заседании Коллегии Минобороны РФ 7 ноября.

«В наземных, авиационных и морских стратегических ядерных силах доля современных образцов вооружения доведена до 74%, — говорит Герасимов. — Сегодня стратегические ядерные силы способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору».

Он также добавил, что ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения «Борей» уже начали поступать в боевой состав морских стратегических ядерных сил страны.

«Это позволило довести долю современных стратегических подводных лодок до 82%, — отметил Герасимов. — Для их оснащения поставлено 102 баллистические ракеты».

При этом начальник Генштаба ВС РФ уточнил, что в РФ в стадии строительства находятся пять атомных подводных крейсеров «Борей-А», а также начаты работы по созданию атомного подводного крейсера с улучшенными характеристиками «Борей-Б».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 ноября 2017 г. на коллегии Минобороны РФ обсуждался ход выполнения майских указов президента РФ, этапы развития ВС и план деятельности ведомства до 2020 года.

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