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В ОНФ считают возмутительным осквернение мемориала «Вечный огонь» в Киеве

Политика

Общероссийский народный фронт выступил с осуждением акта вандализма в отношении мемориала «Вечный огонь» в киевском Парке Славы

Москва, 7 ноября 2017, 15:17 — REGNUM  Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Михаил Старшинов назвал осквернение мемориала «Вечный огонь» в Киеве возмутительным.

«Не будь тех героев, которые освободили земли Украины от нацистов, и не было бы сегодня как самой страны, так и многих из тех, кто издевается над историческими памятниками. Это вопиющее проявление наглости и беспамятства. Надеюсь, что на Украине сегодня найдутся те смелые люди, которые могут открыто выступить и осудить очередной акт вандализма. Уверен, что крики русофобов вскоре заменит рассудительный голос здравомыслящих людей», — подчеркнул Михаил Старшинов.

КАк ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 ноября неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в Киеве. Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила, что огонь залили цементом, а возле него неизвестные оставили еще восемь ведер. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины до сих пор неизвестны.

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