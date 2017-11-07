Милонов просит убрать кладбище революционеров с Марсова поля

Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») предлагает удалить могилы времен революции 1917 года с Марсова поля Санкт-Петербурга. По его мнению, этой площади в центре Северной столицы следует вернуть изначальное предназначение плаца для военных парадов.

Как сообщила ИА REGNUM 7 ноября пресс-служба парламентария, Виталий Милонов намерен поставить этот вопрос в своем обращении на имя губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и министра культуры РФ Владимира Мединского.

«Со времен революции 1917 года это место в центре нашего города потеряло свой имперский статус, став своеобразным элитным кладбищем для революционеров и коммунистов», — отмечает Милонов. По его мнению, «появление этого кладбища было актом дерзкого вызова прежнему укладу жизни страны».

Однако со временем захоронения на Марсовом поле потеряли свой политический и идеологический смысл, и в настоящее время «мало кто из петербуржцев и, тем более, россиян вообще знают, что это за ансамбль и чему посвящен», считает Милонов.

Он также подчеркивает, что историки не могут установить точный поименный список тех, кто был погребен на Марсовом поле.

Напомним, что на Марсовом поле похоронены около двухсот человек, погибших в ходе беспорядков и столкновений Февральской революции 1917 года, последующих бурных событий в Петрограде, а также жертвы различных трагических инцидентов, случившихся в годы революции. В 1918 году на Марсовом поле были похоронены член президиума ВЦИК, комиссар Моисей Володарский, застреленный при невыясненных обстоятельствах. В том же году здесь похоронили убитого эсерами председателя Петроградской ЧК Моисея Урицкого и казненного во время антибольшевистского восстания в Ярославле председателя губисполкома Семена Нахимсона.

По убеждению депутата Виталия Милонова, захоронения на Марсовом поле необходимо изучить и перенести на более подходящее место.

«Эта площадь должна вернуть себе первоначальное духовное наполнение — здесь проводились парады гвардейских полков, на этом поле демонстрировалась мощь и величие Российского государства на протяжении почти двух веков. Пускай лучше на этом поле горожане будут любоваться парадами нашей армии и выправкой наших солдат, чем созерцать пафосно-унылый монумент неизвестных и неинтересных революционеров-временщиков», — заявил Виталий Милонов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года губернатор Георгий Полтавченко отменил «гайд-парк» на Марсовом поле, куда ранее граждане могли выходить для обсуждения общественно значимых проблем без разрешения чиновников в количестве не более 200 человек. Марсово поле было единственной такой точкой в центре города.

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По словам Георгия Полтавченко, после ряда массовых акций на Марсовом поле в его адрес поступило более 60 обращений граждан и общественных организаций, которые попросили прекратить использование этой площади в качестве места для проведения митингов и других акций. Авторы обращений мотивировали свои просьбы нарушением митингующими морально-этических норм, поскольку Марсово поле — место захоронений жертв событий 1917 года, интересами безопасности и спокойствия граждан, а также необходимостью исключить ущерб туристическому имиджу Петербурга.

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