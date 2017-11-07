В МИД РФ назвали кощунством осквернение «Вечного огня» в Киеве

Киев, , 15:11 — REGNUM Осквернение мемориала «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве является недопустимым кощунством и попранием европейских ценностей, сказал 7 ноября журналистам Министр иностранных дел России Сергей Лавров.

После встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Мавритании Иссельку Ахмедом Изид Бихом глава российского МИД провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал действия неизвестных, которые вылили на мемориал восемь ведер цементного раствора.

«Подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны, на Украине не редкость. В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые очень комфортно себя чувствуют в сегодняшней Украине», — сказал Лавров.

Читайте также: В Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь

Ранее ИА REGNUM уже сообщало, что в полицию обратился прохожий, который заметил надругательство над памятником славы советским воинам, освободившим Киев от фашистов.

На месте происшествия было обнаружена залитая бетоном газовая горелка, в которой угас Вечный огонь. Рядом с мемориалом находилось восемь ведер, в которых неизвестные несли бетон.

В настоящее время киевская полиция выясняет обстоятельства произошедшего, на месте организованы восстановительные работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Вандалам напомнили, что советские воины освобождали Киев от фашистов