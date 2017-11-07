«Россия без потрясений — основа курса, проводимого Владимиром Путиным»

Москва, , 15:09 — REGNUM В самой основе Великой Октябрьской революции лежал серьезный идеологический раскол в обществе, считает исполняющий обязанности секретаря Президиума Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Столетие Октябрьской революции — одно из самых неоднозначных событий ХХ века, вокруг которого до сих пор не утихают дискуссии. Это повод еще раз проанализировать уроки истории, чтобы не допустить повторения в стране революционного сценария, который привел бы хаосу, к гибели и страданиям людей», — сообщил Андрей Турчак журналистам.

Он напомнил, что в самой основе революции лежал серьезный идеологический раскол в обществе: между теми, кто хотел спокойного, поступательного развития России, и теми, кто настаивал на радикальном сломе существовавшего строя.

«Продуктивное движение вперед всегда основывается на достигнутом, на уважении к традициям, знании уроков истории. А ломать все без разбора и потом отстраивать с нуля — очень опасный, непредсказуемый путь. Пропагандировать подобное могут только те, кому безразлична судьба России, кто забыл о том, сколько жертв было положено на алтарь революций, сколько человеческих судеб было покалечено», — подчеркнул Андрей Турчак.

По его словам, сильная, стабильная Россия, Россия без потрясений, является основой того курса, который проводит президент Владимир Путин.

«Для того чтобы люди сейчас могли напрямую принимать участие в развитии страны, в формировании основных направлений политики государства, никакие революции не нужны», — заключил Андрей Турчак.

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