Антон Симачков, , 16:16 — REGNUM

Через столетие после Великой Октябрьский революции создается впечатление, что больше внимание ее значению и последствиям уделяется не в России — правопреемнице Советского Союза, — а на Западе, где в СМИ вышло огромное число публикаций посвященному этому событию российской и мировой истории. Даваемые в них оценки могут совершенно различны: от надежды на то, что опыт 1917 года может послужить примером для борьбы с нынешним капитализмом, до знакомых уже всем троп о «преступлениях» большевизма и антисоветских мифах, таких как финансирование Владимира Ленина Германией.

Тем не менее в чем сходится большинство публикаций, — так это справедливое указание на то, что в России это событие практически не отмечается, будучи отодвинуто на второй план на фоне отсутствия четкой позиции властей по ее поводу.

В частности, Джеклин Вестерманн в статье, опубликованной в издании австралийского аналитического центра ASPI The Strategist, отмечает, для нынешнего Кремля Октябрь 1917 года представляет собой дилемму. С одной стороны, президент Владимир Путин и назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой», он в то же самое время крайне негативно относится к таким «переворотам».

На непоследовательность действий российской власти указывает и журналист Дэвид Филипов, пишущий для издания The Washington Post. Он обращает внимание на то, что парад 7 ноября 2017 года посвящен не событиями 1917 года — одному из определяющих, как он подчеркивает, событий XX века, а реконструкции парада 7 ноября 1941 года, прошедшего в то время, когда под Москвой стояли немецкие войска.

Филипов отмечает, что выбор повода, по которому, собственно, и отмечается 7 ноября, прекрасно изображает подход к непростой истории со стороны российских властей. Филипов и большая часть западных комментаторов считает, что тем самым российская власть «предпочитает выделять лишь те части советской ностальгии, которые свидетельствуют достижения единого, сильного государства».

Это связано еще и с тем, по его мнению, что российское общество так и не осознало наихудшие черты советского прошлого, так и не примирившись с ним. Филипов обращает внимание на то, что не были полностью открыты те архивы, » в которых детально рассказывается об убийствах и репрессиях тайной полиции КГБ и ее предшественников в годы сталинских чисток».

«Владимир Ленин перевернулся бы в могиле, узнай он, что российское телевидение отмечает столетие Великой Октябрьской революции исторической драмой, в которой говорится, что большевики захватили власть с помощью денег Германской империи — врага России в Первой Мировой войне», — отмечает издание The IrishTimes.

На этом фоне крайне интересны замечания издания The Global Times, прозванного в западных СМИ «рупором» Коммунистической партии Китая. По мнению издания, вышедшего со статьей «Наследие Октябрьской революции не исчезло, несмотря на распад Советского союза», произошедшее 100 лет назад событие по-прежнему оказывает свое влияние на мир, изменив мир. Благодаря ей треть населения планеты жила на протяжении определенного периода жила при социализме. И хотя оценивать Великую Октябрьскую революцию сейчас крайне непросто, ряд факторов, по мнению издания, нельзя игнорировать.

Так, произойдя в менее развитой стране Европы, она привела к изменениям по всему миру, благодаря ей появилась первое государство, сделавшее своей идеологией марксизм, то есть тогда, когда капитализм перешел в империализм, Советский Союз смог предложить иной выбор. Страна пережила взлеты и падения и достигла не невероятных успехов.

«Коммунистическая партия Советского Союза превратила отсталую Россию в современную мировую державу, которая сделала выдающийся вклад в победе над осью зла Рим — Берлин — Токио, а также добилась значительного технического развития», — пишет издание.

Затем, издание второй по объемам экономики мира указывает на то, что распад Советского Союза носил нефундаментальный характер и мог быть предотвращен благодаря реформам. Вместо них истощенная холодной войной страна и потерявшие веру большевики предпочли сдаться. Такая огромная страна знала, откуда она пришла, но не знала, куда ей идти. Именно политическая неразбериха и слабость руководства привели к коллапсу СССР.

Более того, хотя социалистические попытки СССР и окончились провалом, они оказали влияние на весь мир. В противостоянии с СССР Запад был вынужден принять ряд социалистических концепций, таких как соблюдение прав рабочих. Именно чувство надвигающейся беды вынудило Западные капиталистические страны пойти на сдержанность и улучшение условий труда.

Наконец, социалистическая мысль была рождена не в России, но стала порождением общечеловеческого гуманизма, поэтому распад СССР не означает исчезновения социалистических идей. Такая четкая оценка вдвойне показательна благодаря тому месту в глобальной системе занимает нынешний Китай, не отказавшийся от коммунизма, активно преобразуя себя.