Генштаб ВС РФ: Оружие стратегического сдерживания может стать неядерным

Москва, , 15:02 — REGNUM Часть задач стратегического сдерживания может перейти от ядерного к неядерному оружию новых типов, заявил 7 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов на коллегии Минобороны России.

По мнению Валерия Герасимова, развитие высокоточного и гиперзвукового оружия набрало такие темпы, что создает возможность использовать их в сфере стратегического сдерживания.

«Набранная динамика развития высокоточного оружия и ведущиеся разработки гиперзвуковых ракет позволят перенести основную часть задач стратегического сдерживания из ядерной в неядерную сферу», — сказал Валерий Герасимов.

По словам начальника Генштаба ВС РФ, за последние пять лет Россия создала в районах Балтийского, Баренцева, Черного и Средиземного морей группировки войск с высокоточным оружием, позволяющие контролировать морское и воздушное пространства.

Основой этих группировок являются корабли с крылатыми ракетами «Калибр», береговые ракетные комплексы «Бастион» и зенитно-ракетные системы ПВО С-400.

Кроме того, за тот же период боевые возможности российских воздушно-десантных войск усилены на 30%, дивизии ВДВ получили в своё рапоряжение танковые батальоны и роты. Войска ВДВ также являются стратегическим инструментом, позволяющим в короткое время развернуть неодходимую группировку на любом стратегическом направлении, отметил Валерий Герасимов.

Напомним, стратегическое сдерживание представляет собой комплекс политических, дипломатических, экономических и военных факторов, исключающих начало открытого военного конфликта с Россией.

Как сообщалоИА REGNUM, 7 ноября на коллегии Минобороны РФ обсуждался ход выполнения майских указов президента России, этапы развития Вооруженных сил и план деятельности ведомства до 2020 года.

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