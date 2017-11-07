В «ЕР» резко осудили осквернение мемориала «Вечный огонь» в Киеве

Москва, , 15:02 — REGNUM Разрушением мемориалов на Украине не удастся стереть память людей о вкладе советского народа в победу над фашистской Германией, считает заместитель председателя Патриотической платформы «Единой России», депутат Госдумы Ирина Гусева.

«Сообщения об осквернении советских памятников на Украине звучат постоянно. Очередной случай с заливкой бетоном мемориала «Вечный огонь» вообще не укладывается в голове. Особенно на фоне того, что украинские власти демонстрируют ярое стремление сделать уставшую от раздрая страну частью Европы. При этом даже в Киеве процветают попустительство и вандализм, люди не просто не уважают историю, а ведут себя, как варвары», — заявила заместитель председателя Патриотической платформы «Единой России», депутат Госдумы Ирина Гусева.

По словам парламентария, разрушением памятников и мемориалов на Украине или где бы то ни было не удастся переписать историю, стереть память людей о вкладе советского народа в победу над фашистской Германией.

«Сегодня власти Киева пустили ситуацию на самотек и не намерены слышать наш голос, предпринимать меры для того, чтобы найти и наказать виновных в осквернении этого и других мемориалов и памятников. Но правда все равно восторжествует, а наследники полицаев, пытающиеся надругаться над ней, понесут заслуженное наказание и будут подвергнуты всеобщему презрению», — сказала Ирина Гусева.

«Мы, как Патриотическая платформа, не намерены закрывать глаза на эти вопиющие акты вандализма и намерены через побратимые отношения, через народную дипломатию, через ветеранские организации, через наши музеи доносить правду о событиях Великой отечественной войны и отвечать просветительской деятельностью на то, что происходит сейчас на Украине», — резюмировала Ирина Гусева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 7 ноября неизвестные залили цементом мемориал «Вечный огонь» в Киеве. С самого утра на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов.

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