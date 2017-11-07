Армянской апостольской православной церкви в России — 300 лет

Москва, , 15:53 — REGNUM За эти чрезвычайно насыщенные огромными историческими событиями столетия, когда неоднократно со всей свирепой силой стоял вопрос существования армянского народа и родины, Армянская Апостольская православная Ново-Нахичеванская епархия в России стояла на передовой линии защиты родины и армянства, его культуры и интересов. В разное время при разных политических и идеологических веяниях, не всегда дружественных и доброжелательных, как сегодня, армянской церкви удалось отстаивать интересы проживающих в России армян и отечества. Особо плодотворна и успешна деятельность Армянской Апостольской православной Ново-Нахичеванской и Российской епархии за последние десятилетия. Никогда еще армянская община в Москве, самая многочисленная, духовно и материально влиятельная среди армянских общин диаспоры, не была так тесно сплочена вокруг армянской церкви и Ново-Нахичеванской епархии, как сегодня, в чем, безусловно, большая заслуга святейшего Патриарха всех армян Гарегина II и патриаршего экзарха в России епископа Езраса.

Вместе с тем, мир и сегодня неспокоен и небезопасен. Происходят мощнейшие политические, экономические, социально-культурные и демографическо-экологические процессы, затрагивающие жизненные интересы России и нашего отечества, стран христианской цивилизации и, в конце концов, всех нас.

После скоротечного и неожиданного распада Советского Союза наружу вырвались насильно глубоко загнанные мощнейшие национальные, религиозно-духовные, социально-экономические процессы. Отбросив ложную и неестественную идеологию деления мира по социально-экономическим критериям на классы пролетариев и капиталистов, эксплуататоров и эксплуатируемых, народы и нации сперва бывшей социалистической ориентации, а потом и другие, представляющие разные цивилизации и находящиеся на разных уровнях развития, начали искать свою новую идентификацию или самоопределение, свое место в мировом сообществе в новых условиях. Не находя их в идеологии социализма или либерал-демократии, они ринулись искать их в своих религиозно-национальных истоках, придя к выводу, что именно они являются непреходящими ценностями. Всего за два десятилетия мир вернулся к давно обозначенным историей цивилизационным разделительным границам, или к линиям культурного разлома. Восстановив много веков назад потерянную государственность, вследствие глупой и недальновидной политики большевиков, сотрудничавших тогда с кемальской Турцией, Армения оказалась со значительно суженными границами на одной культурно-цивилизационной стороне, Азербайджан, получивший за годы советской власти государственность и письменность и мощную нефтегазовую индустрию, с захваченными армянскими территориями Арцахом и Нахичеваном — на другой стороне. Подвергавшиеся жесткому притеснению и культурному геноциду арцахские армяне, с поддержкой всех армянских диаспор и цивилизованных народов мира, попытались законным путем отстаивать свою культурно-цивилизационную самостоятельность; в ответ Азербайджан начал широкомасштабную войну против них. Именно эта развязанная против свободолюбивого Арцаха война заставила наш народ заново осознать наше армянство и принадлежность к христианской цивилизации, той цивилизации, которая дала человечеству понятия свободы и достоинства, добра, гуманизма и милосердия, которая открыла космос и освоила атомно-ядерную технологию.

Вместе с тем, арцахская война — не конфессиональная, куда хочет своими примитивными действиями тянуть нас Азербайджан. Не об этом ли говорит хотя бы тот факт, что наследный президент этой страны, беря на себя функции Верховного муфтия, объявил 2017 год годом исламской солидарности… Тщетные усилия, мир развивается по-другому. Десятки стран мира: канадский Квебек, Шотландия, Каталония, совсем недавно Крым, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье — объявили свою государственную самостоятельность. На этой волне самостоятельность Арцаха в конце концов признает и мировое сообщество. Не признавать в угоду ряда стран, по итогам Второй мировой войны приобретшим новые территории, приоритетность права наций на самоопределение невозможно.

Итак, восстановивший свою многовековую государственную самостоятельность армянский народ заново, с новым воодушевлением и надеждами сплотился вокруг родной церкви, понимая, что именно она — рудимент нашей христианской принадлежности, что именно благодаря ее усилиям армянский народ не растворился в мировом океане народов и наций, оставаясь в ряду самых прогрессивных народов мира. Воздадим дань уважения нашему народу и его национально-духовному объединителю — Армянской Апостольской православной Церкви. Сегодня, согласно проведенным различными международными организациями опросам, Армения — одна из самых религиозных стран мира. Притом за нами в первой тройке последует наш сосед — Грузия. Эти сведения составляются с учетом количества посещений церкви с расчетом от определенной цифры в 100 тысяч и далее. Будучи сугубо светским человеком, как и большинство моих друзей, мы не перестаем посещать нашу церковь не только по христианским праздниками, но и по памятным для нас датам, как дни рождения и смерти родителей, близких родственников и друзей, крещения детей и по многим другим поводам. Для всех нас, людей религиозных и светских, наша церковь есть и остается не только духовным центром, но и местом общения с далекой и незабвенной родиной, ее культурой, там мы окружены Арменией и чувствуем себя на ее земле. По этому поводу я еще раз хочу похвалить духовных лидеров Армянской Апостольской православной Церкви за их усилия по сплочению армян.

Православная церковь, вместе с ней и армянская церковь, в отличие от католической, не прошла реформацию, и поэтому отрадно, что, сохраняя свои ценности и духовную самобытность, она соответственно требованиям времени расширяет свою культурно-просветительскую, образовательную и научно-просветительскую деятельность, таким способом эволюционно реформируя ее. Известно, что в скором времени на территории храмового комплекса намечается строительство армянской многопрофильной языковой школы, которая, наподобие Лазаревской, положившей основу известных российских вузов и научных центров МГИМО, Института востоковедения, подготовивших целую плеяду талантливых российских политиков и дипломатов, станет центром подготовки детей армянской московской общины, желательно и представителей других народов, для продолжения славных традиций своих исторических предков. Выпускники этой школы могут стать также базой для расширения международных связей самой армянской церкви, особенно с братской российской православной и дружественной католической церквями. Такая постановка вопроса — также запрос и глобализирующего мира, так как более тесная дружба между нашими церквями — не только требование времени, но в будущем может предотвратить прецеденты, когда в трагические для армян годы ни одна из этих христианских церквей, оказавших нам умеренную помощь, не признала нашу церковь органически связанной с ними, что могло обусловить другой, несравненно более высокий уровень поддержки. Дай Бог, чтобы армянский народ впредь не нуждался в такой помощи и мог решать собственные проблемы самостоятельно. Однако укреплять дружбу с близкими по культуре и духу народами и церквями необходимо всегда и в любых случаях. Вместе с тем, наши добрые пожелания о светлом будущем, о всеобщем мире и гармонии тревожат проходящие в мире процессы. Я бы выделил из них следующие — это демография и новолиберализм.

В последние менее чем полвека в мире произошла «демографическая революция», названная так западными политологами. Но если быть более точным, это не что иное, как всемирная демографическая катастрофа, чудовищный выброс нищих, не нашедших у себя в стране приют людей, ставших главной причиной сегодняшних войн и терроризма, экологических катаклизмов, эпидемий, тектонических миграционных движений, наркоторговли и криминала. Если в 1980 г. в мире насчитывалось около 800 млн мусульман, спустя всего 30−35 лет их уже стало 1 млрд 700 млн человек. Это чудовищный демографический рост, о чем политкорректные западные страны, да и не только они, молчат. Вряд ли мировая экология и экономика выдержат такой повседневно увеличивающийся непомерный груз…

К сожалению, христианская религия, создавшая современную великую цивилизацию, открывшую новые миры и континенты, завоевывая космос, поставив атомную и водородную энергию на службу человека, прямо на глазах сужается и уходит с разных частей света. Туда приходит ислам, атакуя уже не только юг, но и дальние рубежи Европы, Германию, Норвегию, Швецию. Ислам сегодня старается вернуть мир в Средневековье образом жизни и мышления своих приверженцев, жестокостью и непримиримостью, необразованностью и нерациональностью во всем.

Напомним, что одной из главных причин падения Римской империи было чудовищное демографическое давление соседних варварских народов, их бесконтрольная миграция в пространство империи и обоснование в ее пограничных зонах. В современном лексиконе европейских новолибералов это не что иное, как глобализм, взаимопроникновение народов и культур. Однако неясным остается, куда проникает собственно население Европы и с какой целью, ведь все издавна обжитые христианские колонии сегодня из исламских стран выжиты…

Фактически сегодня исламский мир стремится к геополитическому реваншу и возвращению в Европу путем «демографического» джихада. Ведь подавляющее большинство приезжих не ставят перед собой задачу работать и адаптироваться в странах Европы, соблюдать местные правила и этику поведения. Главная их цель — получать социальную помощь (для этого нужно еще больше рожать), жить по правилам шариата уже в достатке и свободе, т. е. в тех условиях, которых у них не было на родине.

Невероятно, но факт, что большинство эмигрантов поверили пропаганде исламских деятелей и духовенства о том, что Запад обязан их кормить и обхаживать, так как разбогател за их счет и вся территория, которую сегодня занимают западные страны, принадлежала исламским народам, но путем обмана и военной силы была захвачена неверными (кафирами). Выдвигается и другая, еще более опасная религиозная мотивация — все хорошее, что есть на свете, должно принадлежать правоверному мусульманину, а для этого к неверным надо применять насилие.

Исламский мир, четко позиционируя свою принадлежность к другой, особой, цивилизации, в свою очередь глобализируется, причем в этом процессе главным критерием является не политика или экономика, а конфессия, а именно принадлежность к исламу.

Вместе с тем, было бы однобоко и, более того, примитивно объяснять причины сегодняшней невиданной эмиграции мусульман из исламских стран в Европу и дальше исключительно их бедностью и бесправием. Здесь сходятся несколько важнейших факторов, одним из которых является провалившаяся попытка США и их западноевропейских партнеров силовым путем «либерализовать» ряд архаичных государственно-властных структур исламского мира в таких странах, как Ливия, Ирак, Афганистан и Сирия. Но, несомненно, главные причины, приведшие в тектоническое движение многомиллионные массы и направившие их с исламского юга на христианский север, в богатую, разобщенную, рыхлую, толерантную и дружелюбную Европу, состоят в другом. Исламский мир и сегодняшние его основные игроки — Турция, Саудовская Аравия, нефтедобывающие страны Персидского залива, Пакистан и др. — никогда не отказывались от своего главного стратегического плана — реинкарнации (воссоздания в новом облике) единого всемирного исламского государства — халифата. Поскольку исламский мир не обладает ни военными, ни экономическими средствами, первым этапом реализации великой цели стали рост населения и непрерывная миграция сначала в Европу, а потом в Россию.

С другой стороны, либеральная идеология с ее приоритетом прав и свобод человека вытеснила христианские принципы, которые лежали в основе западной цивилизации. Религия, мораль и традиции, семья как институт и основа нации все больше вытесняются из жизни общества и индивидуума.

Европейская демократия и толерантность — самая разобщенная и рыхлая среди других аналогичных политических культур — оказалась перед жесточайшим испытанием. Демократия как чудотворное универсальное средство от всех политических невзгод вдруг, к великому удивлению либералов, оказалась в этих условиях бесполезной. Диалог народов и культур, к которому призывали европейские феминизированные правительства, в силу их огромной несхожести не состоялся. Последовали взрывы, убийства, изнасилования, массовое неподчинение существующим порядкам и правилам жизни. На что европейские новолибералы ответили театрализованными миллионными маршами с участием ряда исламских деятелей, отнюдь не дружественно относящихся к христианской цивилизации.

Сегодня пришедшие к власти на волне популизма, феминизма, толерантности и пр. новолибералы с ужасом обнаружили, что для диалога нужны равнокультурные или хотя бы терпящие и слушающие друг друга стороны, тогда как ислам начисто отвергает все базовые ценности христианской культуры и демократии, такие как светское государство, свобода совести, равноправие полов, равенство мусульман и не мусульман, отказ применения насилия и многое другое. О чем гуманитарная мысль догадалась, но стыдливо молчала, оправдалось: демократия оказалась вовсе не глобальным явлением и не для всех населяющих планету народов и населения.

Опасность возврата к радикальному исламу, что в 70−80-е годы и произошло в Иране, сегодняшней Турции, странах Ближнего Востока и Средней Азии, всегда остается. Как показывает история, ислам самостоятельно никогда не может выйти из своего круга.

Вместе с тем, Армянская Апостольская православная Церковь всегда была открыта для диалога с другими конфессиями, даже в самых сложных ситуациях находила пути для установления дружественных отношений с церквями и народами других стран. Желаем нашим духовным отцам доброго здоровья, успехов в своей многогранной и так нужной для нашего народа духовной деятельности.