Путин: Зоны конфликтов стали для некоторых выгодным бизнесом

Москва, , 14:57 — REGNUM Россия твёрдо привержена своим обязательствам в борьбе с терроризмом, ответственно подходит к контролю за тем, как используется российская техника и оружие. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества России с иностранными государствами, сообщается на сайте Кремля.

При этом, по его словам, наблюдается ряд тревожных тенденций, которые всё сильнее проявляются в последнее время.

Прежде всего, имеется ввиду систематический отход отдельных участников рынка вооружений от норм и принципов международного права.

«Вместо реальной борьбы с террористическими группировками идёт имитация этой борьбы, растут неконтролируемые вооружённые поставки», — отметил Путин.

Он уточнил, что сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам там или в другом месте, а завтра оказывается в руках радикалов и террористов.

«Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвлённых «серых» схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой», — пояснил президент.

Экспорт оружия — это огромная ответственность для любого государства, и очень важно, чтобы это понимали все участники глобального рынка вооружений, подчеркнул глава государства.

Добавим, по итогам III кварталов 2017 года портфель заказов по линии военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами превысил $45 млрд. По плану экспортные поставки за 2017 год должны составить $15,3 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября министр обороны Сергей Шойгу поставил задачи перед Вооружёнными силами РФ до 2020 года. Главные задачи — повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях и сохранить набранные темпы перевооружения.

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