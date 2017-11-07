В Кургане осквернили памятник героям Гражданской войны

Курган, , 15:24 — REGNUM Актом вандализма отметили 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции в Кургане. В городском саду неизвестные на памятной стеле участникам гражданской войны сделали надпись «Черный город растает во мгле», сообщают местные СМИ.

В УМВД России по Кургану факт зафиксировали и после проверки дадут правовую оценку деянию. В региональном отделении КПРФ считают поступок вандалов варварским, однако связывают произошедшее с подростковым невежеством.

Лидер курганских коммунистов Василий Кислицын отмечает, что на прошлом сегодня, как и всегда, любят спекулировать, ведь оттуда никто не возразит.

Накануне 100-летия Великой Октябрьской революции, 5 ноября в Кургане, во Дворце культуры машиностроителей имени Ленинского комсомола состоялось торжественное заседание Курганского обкома КПРФ. Концертный зал ДК был переполнен — не уместил всех желающих, люди размещались на ступеньках.

«Думающие люди, в том числе молодёжь, все чаще обращаются к идеалам СССР. За последнее десятилетие доля россиян, отмечающих положительный вклад Владимира Ленина в развитие страны и мира, выросла с 40 до 56%, а Сталина — до 68%», — заявил лидер курганских коммунистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в стела в городском саду Кургана более двух десятилетий стоит заброшенной. Мемориальный комплекс памяти павших в борьбе за власть Советов был установлен в августе 1969 года и приурочен к 50-летию освобождения Зауралья от колчаковцев. Памятник периодически подвергается вандализму. Ранее преступники вырвали из монумента медные буквы.

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