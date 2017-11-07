Песков объяснил рост протестов в РФ выборами-2018

Москва, , 14:48 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в соответствии с которыми протестная активность в стране в третьем квартале текущего года выросла на 60% по сравнению с началом текущего года.

«Речь идет о предвыборном годе, — сказал Песков журналистам. — Вы знаете, что через 5 месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом».

Представитель Кремля добавил, что в стране растет число мероприятий как в поддержку президента РФ Владимира Путина, так и тех граждан, которые болезненно реагируют на «те или иные события и процессы».

«Это естественная активизация», — сказал Песков.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что еще не ознакомился с докладом ЦЭПР.

Напомним, в докладе Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР) отмечается, что количество протестных акций в РФ резко выросло по сравнению с началом 2017 года.

«На протяжении 2017 г. количество протестов в стране непрерывно возрастало, и в III квартале общее число протестов в стране выросло почти на 60% с начала года», — отмечалось в документе.

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