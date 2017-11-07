Шевенман обещает активизировать работу по сближению отношений с РФ

Москва, , 14:48 — REGNUM Спецпредставитель правительства Французской Республики по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман пообещал, что по возвращении встретится с французскими парламентариями, чтобы активизировать работу по улучшению отношений, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Я встречусь со всеми председателями комитетов и попытаюсь активизировать работу на сближению наших отношений. Надо поставить себя в перспективу момента, когда наши отношения снова станут нормальными», — заверил Шавенман спикера Госдумы Вячеслава Володин.

В ходе встречи Володин отметил необходимость возродить отношения между странами на том уровне, который ждут граждане наших стран, в этой части многое делают наши президенты, указал спикер Госдумы.

Задачи парламентариев — в том, чтобы в рамках межпарламентского диалога парламентарии могли обеспечить законодательную реализацию решений, которые принимаются на высшем уровне, подчеркнул Володин.

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