Губернатор Ленобласти прошёл по стопам Ленина

Санкт-Петербург, , 14:49 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко к 100-летию Октября повторил маршрут Владимира Ленина, которым лидер большевиков нелегально возвращался в Петроград накануне революции 1917 года. Соответствующее видео с губернатором в роли экскурсовода опубликовано 7 ноября на официальном канале главы региона на канале YouTube, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Начал свой рассказ глава Ленобласти с посещения дома на окраине Выборга (улица Рубежная, 15), где в течение трех недель укрывался Ленин.

«В этом доме жил сотрудник финской газеты «Труд». Он сочувствовал большевикам и ему было поручено приютить в своей семье Владимира Ильича Ленина. Рабочий день его продолжался с утра и до вечера. Гулял не меньше часа, достаточно долго для человека, находившегося на нелегальном положении», — рассказывает экскурсовод Дрозденко, прогуливаясь под дождем по выборгским улицам.

Как писала в своих воспоминаниях дочь хозяина дома, Лююли Хайконен, Ленин был очень неприхотлив в быту и общении.

«Товарищ Ленин был вежлив и внимателен. Он никогда не разрешал мне стелить ему постель. Сам убирал посуду, топил печь и даже пытался колоть дрова. Как-то вызвался сам вынимать хлеб из печи, лишь бы я ему показала, как это сделать. Было трудно с продовольствием, иногда приходилось ограничиваться кашей, сваренной из очень чёрных крупиц гречихи. Но и тогда он был очень доволен и хвалил пищу. Вечером с наступлением темноты товарищ Ленин выходил на прогулку. Ходил по тёмным улицам из конца в конец», — писала современница вождя революции.

Губернатор Ленобласти напомнил, что именно в Выборге Владимир Ильич писал одну из главных своих работ «Удержат ли большевики государственную власть». В ней он говорил о своих надеждах на бескровную революцию. В начале так и получилось, революцию поддержали все, но, к сожалению, начали делить имущество, и досталось всем, добавил Дрозденко.

Продолжая рассказ, глава региона пришел на вокзал Выборга и купил билеты на электричку до петербургской станции «Удельная». Именно этим путем в Петроград отправился загримировавшийся под пастора Ленин и его телохранитель, финский революционер Эйно Рахья.

«Выборгский вокзал является одним из самых красивых вокзалов Октябрьской железной дороги. Но в октябре 1917 года этот вокзал был в шесть раз больше и величественнее», — отметил губернатор.

Финальной точкой экскурсии губернатора стал дом на Сердобольской улице, 1, в Петербурге. «Фактически с момента входа Ленина в этот подъезд, через 17 дней, Великая Октябрьская революция свершится», — подытожил Дрозденко.

Добавим, что из этого дома Ленин в сопровождении Рахья в ночь на 25 октября (7 ноября) 1917 года отправился пешком в Смольный, где находился штаб большевистского восстания, завершившегося свержением Временного правительства и установлением Советской власти.