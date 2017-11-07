Спецпредставитель: Глубокие связи между Францией и РФ — залог мира в Европе

Москва, , 14:29 — REGNUM Глубокие отношения между Францией и Россией — залог мира в Европе, причем речь идет не только о взаимоотношениях в сфере экономики, но и политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом заявил спецпредставитель правительства Французской Республики по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман.

«Наши глубокие связи — залог мира в Европе», — заявил политики в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«Если мы желаем, чтобы европейский континент был континентом мира, наши отношения между Францией и Россией могут придать структуру сотрудничества между Западной Европой и Россией. Это касается не только экономической области, но и политической, у нас очень много общих интересов», — подчеркнул Шевенман.

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