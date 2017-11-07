Володин рассчитывает на возобновление контактов с парламентом Франции

Москва, , 14:15 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассчитывает на возобновление двусторонних контактов с руководством парламента Франции, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«Отношения между нашими парламентами некоторое время находятся не в лучшем состоянии, несмотря на то, что мы общаемся с коллегами на площадках межпарламентских структур», — отметил Володин. «Пока остается замороженным формат двусторонней комиссии, не состоялись двусторонние контакты с руководством парламента Франции», — сказал спикер Госдумы в ходе встречи со спецпредставителем правительства Французской Республики по вопросам отношений с Россией Жан-Пьером Шевенманом.

«Мы возлагаем надежды на то, что эти форматы заработают», — отметил Володин.

Следует возродить наши отношения на том уровне, который ждут от нас граждане наших стран, в этой части многое делают наши президенты, указал спикер Госдумы.

Задачи парламентариев — в том, чтобы в рамках межпарламентского диалога парламентарии могли обеспечить законодательную реализацию решений, которые принимаются на высшем уровне, подчеркнул Володин.

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