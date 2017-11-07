Песков: Путин примет участие в праздновании Дня чекиста

Москва, , 14:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин 20 декабря планирует участвовать в торжественном мероприятии по случаю Дня работника органов безопасности, сообщил 7 ноября журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Дмитрия Пескова, как правило российский президент участвует в праздновании этой даты.

«Чаще всего глава государства принимает участие в торжественном мероприятии по этому поводу», — заявил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента добавил, что на торжественном вечере в часть Дня сотрудника госбезопасности, «безусловно, можно ожидать» выступления Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, возросший уровень протестной активности в России пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал с предстоящими в 2018 году президентскими выборами.

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