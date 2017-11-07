В Арктике до конца года сдадут в эксплуатацию 2 военных объекта

Москва, , 14:13 — REGNUM Министерство обороны уделяет комплексному развитию арктических территорий особое внимание. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, сообщили в Минобороны РФ.

До конца 2017 года в Арктике в экономической зоне России будут сданы еще два комплексных военных объекта — — на архипелаге Земля Франца-Иосифа и Новосибирских островах.

Введение в эксплуатацию данных военных объектов позволит осуществлять контроль над Северным морским путём.

Кроме того, позволит обеспечить безопасность экономической деятельности России в Арктике и оперативно наращивать группировки войск на данном стратегическом направлении.

Шойгу отметил, что проведены работы по экологической очистке Арктики. За три года вывезено более 10 тыс. тонн металлолома.

Читайте также: Шойгу поставил задачи перед Вооружёнными силами РФ до 2020 года

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на коллегии Минобороны РФ обсуждался ход выполнения майских указов президента России, этапы развития Вооруженных сил и план деятельности ведомства до 2020 года.

На коллегии министр обороны Сергей Шойгу поставил задачи перед Вооружёнными силами РФ до 2020 года. Главные задачи — повысить боевые возможности группировок войск на стратегических направлениях и сохранить набранные темпы перевооружения.

Читайте также: Оснащенность ВС РФ современным оружием выросла до 58,9% — Шойгу