Политическое влияние врио самарского губернатора стало «очень сильным»

Самара, , 14:17 — REGNUM Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров попал в ТОП «очень сильное влияние» в рейтинге глав субъектов Российской Федерации в октябре 2017 года. Как сообщает ИА REGNUM, эксперты переместили его с 41 на 14 место.

«Замена мэры Самары, формирование областного правительства, шаги по укреплению сотрудничества с представителями социальной сферы (региональная конференция по социальному партнерству) предопределяют серьезное укрепление позиций врио губернатора Дмитрия Азарова, с назначением которого связывают изживание целого ряда внутриэлитных конфликтов, определявших региональную политическую повестку при его предшественнике», — отмечают эксперты.

Исследовав отношения в элитах и региональные внутриэлитные конфликты, они обращают внимание на то, что при смене руководителя областного центра Азаров выбрал «компромиссный вариант с учетом интересов старых элит».

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«Насколько можно судить, такой сценарий реализуется в Самаре. Прежний мэр Самары Олег Фурсов перешел в органы власти субъекта РФ (на пост министра областного правительства). На его место назначен человек, уже работавший в том же составе городской администрации (Владимир Василенко)», — подчеркивают эксперты.

По их мнению, главным событием в региональной политике федерального центра в октябре 2017 года оставалась масштабная кадровая ротация губернаторского корпуса.

«Спрос с новых губернаторов будет строже, так как федеральный Центр показал, что может заменять их заметно легче, чем еще несколько лет назад», — констатируют они.

Как ранее сообщалось, комментируя ИА REGNUM один из первых политических шагов врио главы Самарской области Дмитрия Азарова — увольнение Олега Фурсова с поста главы Самары и назначение его региональным министром труда, занятости и миграционной политики, политолог Андрей Колядин и политик Михаил Матвеев подчеркнули, что это не что иное, как консолидации элит и выстраивание конструктивных отношений между областью и столичным городом.

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Напомним, что другим, не менее важным, стал другой шаг Азарова в социальной сфере — частичная отмена антисоциального пакета бывшего губернатора Николая Меркушкина. С 1 ноября пенсионерам и льготникам увеличили количество бесплатных поездок с 60 до 90. Работающим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, реабилитированным лицам и тем, кто признан пострадавшим от политических репрессий, у которых пенсия не выше 13,5 тыс. рублей, с ноября вернули льготы.

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