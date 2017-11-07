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Выборы главы Кузнечихинского поселения пройдут в течение полугода

Политика

Глава поселения найден повешенным

Ярославль, 7 ноября 2017, 13:52 — REGNUM  В Ярославской области выборы главы Кузнечихинского сельского поселения должны пройти в ближайшие 6 месяцев. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 4 ноября глава Кузнечихинского сельского поселения Ярославского района Ярославской области Владимир Комяков найден мертвым в своем доме. Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 ноября появилась информация об уголовном преследовании главы поселения. Речь шла о преступлении коррупционной направленности. Неясно, почему глава поселения остался на свободе. Пока неизвестно, была ли смерть Комякова насильственной.

«Владимир Комяков взял отпуск с 3 ноября. Он съездил к себе на родину. А потом вернулся и на следующий день его нашли мертвым», — сказали корреспонденту ИА REGNUM осведомлённые источники.

7 ноября состоялись похороны Владимира Комякова. Сейчас обязанности главы поселения должен исполнять первый заместитель Сергей Беркович, но он находится в отпуске. Пока поселением руководит заместитель главы поселения Галина Чистякова. В течении полугода муниципальный совет поселения должен провести прямые выборы главы.

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