«Это уже клиника»: о возможном запрете гимна России на Олимпиаде

Екатеринбург, , 13:52 — REGNUM На Урале сведения о возможном запрете сборной России исполнять гимн страны на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане вызвали шквал негодования. На форумах и в соцсетях граждане протестуют против такого решения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Может, нам ещё на колени предложат встать?», — ерничает один из уральцев. «Охота на ведьм продолжается», — констатирует другой.

Граждане отмечают, что если гимн на Олимпиаде запретят, то его всё равно будут исполнять — стоя на трибунах. Впрочем, часть интернет-пользователей полагают, что если МОК всё же примет решение, то и ехать на Олимпиаду нашим спортсменам смысла нет.

Некоторые граждане также призывают свести к минимуму отчисления России в международные спортивные структуры. «Ответ должен быть зеркальным», — говорят интернет-пользователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, также негодование звучит и в Государственной думе. Депутаты считают новость провокацией.

Напомним, поводом для слуха стала публикация в одном из зарубежных СМИ. Источники издания сообщили журналистам о якобы имеющихся намерениях МОК запретиьть на Олимпиаде исполнение гимна России.

Впрочем, в самом МОК эти слухи назвали спекуляцией.