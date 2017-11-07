МИД Черногории назвал условия улучшения отношений с Россией

Подгорица, , 14:33 — REGNUM Улучшение черногорско-российских отношений будет зависеть от того, как Россия отреагирует на следующие выборы в стране и будет ли вмешиваться в избирательный процесс, заявил глава черногорского МИДа Срджан Дарманович в интервью черногорскому телевидению.

«Отношения с Россией находятся на относительно низком уровне, — заявил министр, отметив, однако, что обе стороны имеют экономические отношения.

«В будущем есть одна основа для улучшения отношений, но как быстро это произойдет — вопрос. Россия очень заинтересована в избирательном процессе во многих европейских и других странах, и замешана в выборах. Мы посмотрим, будет ли с нами та же ситуация, что и в октябре прошлого года. От всего этого будет зависеть улучшение политических отношений. У нас нет причин натянутые отношения с таким сильным государством, как Россия», — заявил Дарманович.

Он также отметил, что «всем ясно», что произошло в день выборов в Черногории в прошлом году (имеется в виду «попытка госпереворота» в день парламентских выборов в Черногории, в которой официальные власти обвиняют Россию и Сербию — ИА REGNUM ).

«Что касается Черногории и стран-партнеров в НАТО, то у нас нет никаких сомнений в том, что произошло в прошлом году в день выборов и до этого», — сказал Дарманович, добавив, что «сербское правительство сыграло важную роль в этом событии».

«Следует с сожалением отметить, что в нем приняли участие члены российских служб безопасности», — сказал глава МИД Черногории.

В заключении министр добавил, что со вступлением в НАТО Черногория продвинулась по пути евроинтеграции и что международная позиция страны сильно изменилась.

«Мы заинтересованы, подчеркиваем, в обеспечении дополнительной стабильности в регионе и готовы оказывать помощь соседям НАТО в регионе», — заключил министр.

Напомним, что сейчас в Черногории идет процесс над подозреваемыми в подготовке «переворота». Среди подозреваемых члены оппозиционной коалиции «Демократический фронт», а также граждане России и Сербии.

Несколькими днями ранее стало известно, что Россия предоставила политическое убежище гражданину Черногории Анание Никичу. Следствие считает его одним из организаторов «переворота». Запрос об экстрадиции был направлен черногорской стороной России, однако в ней было отказано из-за предоставления Никичу политического убежища. Никич был объявлен в международный розыск в ноябре 2016 года.

Ранее в октябре 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии. Их обвинили в подготовке переворота. После этого власти Черногории заявили о «российском следе». В том числе российские граждане Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), которых в Черногории называют «организаторами переворота».

Напомним также, что Черногория получила приглашение в НАТО в декабре 2015 года, а 5 июня 2017 года страна стала 29-м членом НАТО. Россия негативно отреагировала на вступление балканской страны в альянс. МИД России предупреждал туристов о недружественной обстановке в стране и растущих «русофобских настроениях».

В ответ на обвинения черногорских властей во вмешательстве во внутренние дела, в МИД РФ заявили о применении ответных мер «по принципу взаимности».

«Продолжающаяся в Черногории антироссийская истерия вызывает у нас лишь сожаление. В свете враждебной линии черногорских властей российская сторона оставляет за собой право принимать ответные меры на основе взаимности. В политике, как и в физике, всякое действие порождает противодействие», — говорилось в заявлении МИД России.

Читайте также: Суд Черногории не пустил в РФ оппозиционеров, обвиняемых в подготовке путча

Читайте ранее в этом сюжете:

Спецпрокурор Черногории: К попытке госпереворота причастны «госорганы РФ»

Выборы в Черногории: власти заявили о предотвращении госпереворота