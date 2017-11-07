Песков о протестах: Перед выборами всегда происходит рост активности

Москва, , 13:49 — REGNUM Возросший уровень протестной активности в России связан с президентскими выборами в 2018 году, сообщил 7 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в соответствии с которыми протестная активность в стране в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года.

«Речь идет о предвыборном годе. Вы знаете, что через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом», — сказал Песков.

По его словам, в России увеличилось количество мероприятий, как в поддержку президента, так и тех, что связаны с болезненной реакцией граждан на происходящие события.

«Это естественная активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период», — сказал представитель президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ЦЭПР в России увеличилось не только количество протестных акций, но и количество конфликтов, связанных с трудовыми отношениями.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦЭПР: В России выросло число протестных акций

Читайте развитие сюжета: Песков: Путин примет участие в праздновании Дня чекиста