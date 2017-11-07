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Песков о протестах: Перед выборами всегда происходит рост активности

Политика

... в любой стране мира

Москва, 7 ноября 2017, 13:49 — REGNUM  Возросший уровень протестной активности в России связан с президентскими выборами в 2018 году, сообщил 7 ноября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал данные исследования Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР), в соответствии с которыми протестная активность в стране в третьем квартале 2017 года выросла на 60% по сравнению с началом года.

«Речь идет о предвыборном годе. Вы знаете, что через пять месяцев у нас в стране состоятся президентские выборы, в любой стране мира происходит рост социальной активности в целом», — сказал Песков.

По его словам, в России увеличилось количество мероприятий, как в поддержку президента, так и тех, что связаны с болезненной реакцией граждан на происходящие события.

«Это естественная активизация, которая сопровождает каждый раз предвыборный период», — сказал представитель президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным ЦЭПР в России увеличилось не только количество протестных акций, но и количество конфликтов, связанных с трудовыми отношениями.

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Выборы президента России-2018

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