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Оснащенность ВС РФ современным оружием выросла до 58,9% — Шойгу

Политика

К 2020 году доля оснащенности современным вооружением должна составить не менее 70%

Москва, 7 ноября 2017, 13:40 — REGNUM  Оснащенность Вооруженных сил России современным оружием и техникой выросла до 58,9%. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии военного ведомства, сообщили в Минобороны РФ.

По его словам, к 2020 году доля оснащенности современным вооружением должна составить не менее 70%.

«Уровень оснащенности войск современным вооружением по сравнению с 2012 годом удалось повысить почти в четыре раза», — отметил глава военного ведомства.

По мнению Шойгу, набранные темпы позволят Минобороны РФ выполнить задачу по выходу на 70-процентный уровень оснащенности войск современными образцами вооружения и техники к 2020 году.

При этом он подчеркнул, что авиатехника и высокоточное оружие большой дальности показали высокую эффективность в ходе боевых действий в Сирии.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября на коллегии Минобороны РФ обсуждался ход выполнения майских указов президента России, этапы развития Вооруженных сил и план деятельности ведомства до 2020 года.

Напомним, в декабре 2015 года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что оснащенность вооруженных сил современными образцами вооружения и военной техники доведена до 47%, исправность до 89%.

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