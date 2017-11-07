Госдума перераспределит «курирование» межпарламентских контактов

Москва, , 13:34 — REGNUM Госдума пересмотрит «курирование» межпарламентских контактов с парламентариями других стран. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) по итогам заседания Совета Думы.

«Дано поручение (первому вице-спикеру Госдумы) Александру Жукову проработать вопрос, связанный с тем, чтобы немножко изменить практику курирования межпарламентских контактов с парламентариями других стран», — сказал Мельников.

Он напомнил, что раньше все контакты курировали заместители председателя Госдумы.

«Сейчас речь идет о том, что каждый председатель комитета «по профилю» своей работы будет курировать межпарламентские связи примерно с двумя странами», — пояснил Мельников.

Например, там где между странами активно развиваются отношения в области энергетики — межпарламентские связи будет курировать глава комитета по энергетики, если в области медицины — комитета по медицине, по экологии, по сельскому хозяйству и так далее.

Также Совет Думы рассмотрел вопрос о командировании до конца текущего года делегаций комитетов Госдумы в ряд стран ближнего и дальнего зарубежья в целях налаживания контактов и развития диалога с зарубежными партнерами. Предполагается, что до конца 2017 года состоятся визиты делегаций в Иран, Азербайджан, Турцию, Молдавию, Пакистан, Республику Корею.