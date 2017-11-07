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Песков прокомментировал возможное неучастие РФ в ОИ-2018

Политика

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в МОК рассматривают варианты ограничений в отношении российской сборной на ОИ-2018 в Пхёнчхане

Москва, 7 ноября 2017, 13:34 — REGNUM  В Кремле надеются, что спортсмены сборной Российской Федерации все же примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане. Об этом сообщил во вторник, 7 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы (власти РФ) надеемся, что взаимодействие с Международным олимпийским комитетом (МОК) продолжится, и все вопросы будут сняты», — заявил представитель Кремля журналистам.

При этом Песков добавил, что недопуск сборной России на ОИ-2018 нанесет серьезный урон всему олимпийскому движению‍.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в МОК рассматривают варианты ограничений в отношении российской сборной на ОИ-2018 в Пхёнчхане.

По данным источников издания, речь якобы идет о возможном запрете на исполнение национального гимна РФ и недопуске спортсменов РФ к участию в церемонии открытия ОИ-2018.

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Зимние Олимпийские игры 2018 года в Пхёнчхане

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