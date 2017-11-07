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Киев хочет стереть из памяти героическое прошлое страны: Радио REGNUM

Политика

На Украине ищут тех, кто подал пример неуважения к истории

Киев хочет стереть из памяти героическое прошлое страны: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2017, 14:00 — REGNUM  

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