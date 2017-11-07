Киев хочет стереть из памяти героическое прошлое страны: Радио REGNUM

Москва, 7 ноября 2017, 14:00 — REGNUM
- Акт вандализма: в Киеве Вечный огонь залили цементом;
- Долгая дорога домой: раненых в Сирии журналистов встретили в Москве;
- Ударная сила: Россия и Таиланд договорились о поставке вертолетов;
- «Для морального удовлетворения»: Крым поддержит отмену указа о передаче полуострова Украине;
- Сохранить память: на Северном флоте в состав взвода бронетехники вошел американский танк.
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