Сергей Лавров прокомментировал осквернение мемориала «Вечный огонь» в Киеве

Москва, , 13:18 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает осквернение неизвестными мемориала «Вечный огонь» в парке Славы в Киеве кощунством и проявлением неспособности украинских властей поставить на место радикалов и неонацистов, сообщает 7 ноября RT.

«Неприемлемое кощунство, которое идёт против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН. И подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны, на Украине не редкость. В этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые очень комфортно себя чувствуют в сегодняшней Украине», — заявил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября один из случайных прохожих сообщил в киевскую полицию, что неизвестные вандалы залили цементом мемориал «Вечный огонь» в парке Славы. На месте происшествия были обнаружены восемь пустых ведер из-под цементного раствора.

Напомним, после госпереворота, в результате которого к власти на Украине пришли радикалы и националисты, памятники советским воинам, защитившим мир от нацизма в Великой Отечественной войне, памятники советским культурным и политическим деятелям регулярно оскверняются и разрушаются по всей территории Украины, подконтрольной Киеву.

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