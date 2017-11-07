Вандалам напомнили, что советские воины освобождали Киев от фашистов

Киев, , 13:16 — REGNUM Сегодня утром, 7 ноября, в Киеве в парке Славы неизвестные вандалы облили бетоном Вечный огонь. Соответствующие фотографии выложили на сайте «Вартові.Еспресо».

Отмечается, что утром 7 ноября на линию «102» поступило сообщение о том, что Вечный огонь облили бетоном. Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции обнаружили, что вандалы залили газовую горелку бетоном, из-за чего Вечный огонь угас. На месте происшествия осталось восемь ведер, в которых неизвестные несли бетон. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В свою очередь директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук напомнил о подвиге советских солдат, освободивших Киев.

«6 ноября 1943 года советская армия освободила Киев от немцев. Партизаны помогали операцией «Рельсовая война», взрывая железные дороги. Тем самым — блокируя подвоз оружия и немецкого подкрепления в Киев. А что в это время делала УПА? Готовились к убийству Ватутина? Тревожно…», — написал Корнейчук в Facebook.

Ранее, в апреле 2017 года в Киеве вандалы украли бронзовые детали Вечного огня. После этого инцидента памятник был восстановлен. 29 марта 2011 г. украинская националистка Анна Синькова была арестована за то, что 16 декабря 2010 года пыталась поджарить яичницу и сосиски на Вечном огне в Парке славы в Киеве.

После этого она три месяца удерживалась в следственном изоляторе. Прокуратура Печерского района вынесла обвинение по ст.297 ч.2 Уголовного кодекса Украины («Надругательство над могилой»), которое наказывается сроком от 3 до 5 лет лишения свободы. В октябре 2012 г. Синьковой дали три года лишения свободы с отсрочкой на два года.

Напомним, вчера, 6 ноября, Киев отметил годовщину освобождения от нацистско-фашистских захватчиков.

Как сообщалось, 1 ноября организация С14 пообещала снести памятник советской космонавтке, депутату Госдумы РФ Валентине Терешковой, который установлен во Львове. По словам координатора организации С14 Сергея Мазура, памятник необходимо демонтировать из-за поддержки Теришковой присоединения Крыма к Российской Федерации.

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