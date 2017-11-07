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Жириновский: Почему архивы закрыты? Стыдно?

Политика

Лидер ЛДПР рассказал о зверствах после Великой Октябрьской революции

Москва, 7 ноября 2017, 13:13 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции праздновать нельзя, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

«Ни в коем случае нельзя праздновать, (Революции) дать объективную оценку», — призвал депутат Госдумы.

Если все так было хорошо во время Революции и после нее, почему архивы до сих пор закрыты, задает он вопрос.

«Все архивы закрыты. Потому что стыдно будет, если вы прочтете, что там написано. Постановление СНК о социализации женщин, по которому любой красноармеец в увольнении мог любую девушку в партии отвести куда угодно и вступить с ней в половые отношения. И она, комсомолка, должна была пойти навстречу», — отметил парламентарий.

«Что вы не опубликуете? Это только один пример. Сколько было зверств, издевательств и так далее», — заключил Жириновский.

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100-летие Великой Октябрьской социалистической революции
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