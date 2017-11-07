Депутаты Рады не приняли постановление об увольнении Авакова

Киев, , 13:29 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков продолжит исполнять свои обязанности на посту министра, депутаты Верховной Рады Украины отклонили 7 ноября постановление об отстранении его от обязанностей, следует из данных о голосовании в украинском парламенте.

31 депутат проголосовал за принятие отставки и 102 депутата — против. При этом 56 депутатов воздержались, а 108 не голосовали. Таким образом, решение по внесенному постановлению не было принято.

Проект постановления об увольнении Авакова внес депутат «Блока Петра Порошенко» Сергей Каплин. В опубликованном документе предлагалось освободить руководителя МВД от исполнения обязанностей на время расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) дела о закупке рюкзаков для нужд Нацгвардии в 2014—2015 годах.

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Напомним, 31 октября сын Авакова был задержан после обыска сотрудниками НАБУ. Ему инкриминируется мошенничество при осуществлении закупок рюкзаков.

В 2015 году МВД заключило контракты на общую сумму 17 млн гривен ($630 тысяч) для поставки рюкзаков в подразделения Нацгвардии. Рюкзаки были приобретены через компании, подконтрольные сыну Авакова. При этом министр не единожды заявлял, что не имеет отношения к рюкзакам, как и его сын. После задержания сына Аваков сообщил, что будет доказывать свою невиновность в суде.

Ранее Соломенский районный суд Киева не стал арестовывать Авакова-младшего и отпустил его под личное обязательство явиться по первому требованию.

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