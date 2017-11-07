Новосибирское Заксобрание и врио губернатора разошлись в мнении по акцизам

Новосибирск, , 15:38 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области решили обратиться к премьер-министру РФ Димитрию Медведеву и председателю Государственной думы Вячеславу Володину по вопросу регулирования межбюджетных отношений. Как отметили ИА REGNUM в новосибирском Заксобрании, парламентарии обеспокоены снижением доли региональных и муниципальных бюджетов в акцизах на нефтепродукты.

«Проблема колоссальная. Бюджет региона за три года теряет 9 млрд рублей с учетом муниципалитетов, которые получают долю от акциза на свою дорожную сеть. Если говорить о региональном бюджете, потери — 2,5 млрд в год», — привёл данные председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

Николаев подчеркнул, что по проекту «Безопасные и качественные дороги» Новосибирская область может рассчитывать лишь на 1 млрд в год, при том, что бюджет теряет от акцизов 2,5 млрд рублей, а потому баланс — минус полтора миллиарда рублей.

«В итоге бюджет текущего года — 10,5 млрд рублей, на следующий год — меньше 9 млрд рублей. А если сюда еще добавить эффект инфляционный, средств ещё меньше. Говоря о бюджете следующего года, мы, экспертно, уходим в физических объемах на уровень 2007−2008 годов», — подчеркнул он.

А потому в обращении новосибирские депутаты предлагают принять меры по исполнению поручения президента РФ Владимира Путина по поэтапному (в том числе в 2018 году) увеличению норматива зачисления налоговых доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы в бюджеты субъектов страны для доведения его с 1 января 2019 года до 100% для обеспечения увеличения объёмов бюджетных ассигнований региональных дорожных фондов. В то же время, врио губернатора региона Андрей Травников не поддержал такой инициативы новосибирских депутатов. Он считает, что Заксобранию региона не стоило напрямую просить Медведева о пересмотре распределение акцизов на бензин, но стоило соблюсти «порядок действий». Своё мнение Андрей Травников высказал сегодня, 7 ноября, на еженедельной встрече с журналистами.

«На такое обращение депутаты имеют право. Не совсем правильный порядок действий. Прежде чем выходить на уровень премьер-министра, нужно было провести работу на уровне профильных министерств — минтранса и минфина», — цитирует «Коммерсантъ» врио губернатора.

Одновременно Андрей Травников признал, что изменения по доходам от акцизов действительно мешали содержанию и развитию дорожной сети в регионах, но, по его словам, сейчас ищутся дополнительные источники доходов для дорожных фондов.