Переславский район Ярославской области возглавил варяг

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 12:59 — REGNUM Главой Переславского района Ярославской области стал первый заместитель главы Валерий Астраханцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате собрания представителей Переславского района.

Депутаты Переславского района 17 голосами избрали новым главой муниципального образования Валерия Астраханцева. Два бюллетеня были признаны недействительными.

Действующий глава Переславского района Владимир Денисюк был избран в октябре 2012 года и срок его полномочий истек. Помимо Астраханцева на пост главы претендовал начальник управления муниципальной собственности Переславля-Залесского Евгений Кузнецов. Астраханцев входит в команду мэра Переславля Владимира Волкова.

«Победителю 46 лет. Раньше работал в избирательной комиссии Московской области, был председателем законодательного органа посёлка городского типа Красково, где главой администрации был нынешний глава Переславля Владимир Волков. После отъезда Волкова в Переславль-Залесский, Валерий Астраханцев был главой поселка Красково», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Собрания представителей Переславского района Владимир Корнилов.

Глава переславских депутатов считает, что новый глава района человек образованный и умеет принимать быстрые и грамотные решения. Владимир Корнилов полагает, что после 5 лет стагнации район обретёт новый вектор развития.

Планируется, что после выбора нового главы Переславского района, произойдет объединение Переславля и района, в результате чего район будет ликвидирован, а появится Переславский городской округ. Кто его возглавит из бывших руководителей Красково — мэр Переславля Владимир Волков или глава Переславского района Валерий Астраханцев — пока неизвестно.