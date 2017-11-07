«День единства не стал народным»: на Урале просят вернуть выходной 7 ноября

Челябинск, , 12:46 — REGNUM Жители Челябинска просят вернуть 7 ноября статус выходного дня. За это высказались больше половины опрошенных, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Всего специалисты филиала опросили более 700 жителей Челябинска. Из них 53,4% высказались за то, чтобы вернуть 7 ноября статус выходного и официального праздничного дня.

Отметим, по словам некоторых наблюдателей, отмечаемый 4 ноября День народного единства так и не стал народным и массовым. «Вроде 7 ноября и не праздник давно, а поздравлений в ленте куда больше, чем 4 ноября», — пишет один из пользователей социальной сети Facebook.

При этом в некоторых городах возникают скандалы в связи с перекрытием улиц по случаю проведения праздничных мероприятий. Один из них произошёл в Ярославле.

Добавим, в некоторых городах праздничные мероприятия прошли накануне, 6 ноября. Это было сделано в том числе и для того, чтобы не создавать в считающийся уже 12 лет рабочим день 7 ноября автомобильные заторы на улицах. Так, 6 ноября основные торжественные мероприятия прошли в Екатеринбурге и Перми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статус выходного дня 7 ноября утеряло в 2004 году. Вместо него был учреждён День народного единства, назначенный на 4 ноября.

При этом некоторые представители оппозиции уже тогда отмечали, что одной из причин такой рокировки была необходимость выбить у коммунистов возможность собирать 7 ноября массовые акции. Замена 7 ноября 4-м вызвала в обществе неоднозначную реакцию.

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