Трамп: «Для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров»

Сеул, , 12:43 — REGNUM Властям КНДР нужно немедленно прекратить ядерные разработки и сесть за стол переговоров. Об этом, как передает RT, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле.

«Для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров и прийти к соглашению, которое принесло бы пользу и северокорейскому народу, и всему миру», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея продолжает развитие своих ядерной и баллистической программ, несмотря на давление со стороны США и их союзников. Кроме того, Пхеньян постоянно делает угрожающие заявления в адрес США и Южной Кореи.

Официальный Вашингтон отвечает не менее агрессивными заявлениями и проводит масштабные военные учения у берегов КНДР.

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