Вторник, 7 Ноября 2017 года
13:23:44 МСК

Трамп: «Для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров»

Политика

Северная Корея продолжает развитие своих ядерной и баллистической программ, несмотря на давление со стороны США и их союзников

Сеул, 7 ноября 2017, 12:43 — REGNUM  Властям КНДР нужно немедленно прекратить ядерные разработки и сесть за стол переговоров. Об этом, как передает RT, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Сеуле.

«Для КНДР имеет смысл сесть за стол переговоров и прийти к соглашению, которое принесло бы пользу и северокорейскому народу, и всему миру», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея продолжает развитие своих ядерной и баллистической программ, несмотря на давление со стороны США и их союзников. Кроме того, Пхеньян постоянно делает угрожающие заявления в адрес США и Южной Кореи.

Официальный Вашингтон отвечает не менее агрессивными заявлениями и проводит масштабные военные учения у берегов КНДР.

Читайте также: Трамп прибыл в Южную Корею

А также: Трамп попросил Конгресс США увеличить расходы на оборону

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить