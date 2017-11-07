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США и Южная Корея продолжат давление на КНДР для принуждения к переговорам

Политика

Лидеры стран настаивают на необходимости начать переговоры о прекращении ядерных разработок в Северной Корее

Сеул, 7 ноября 2017, 12:43 — REGNUM  США и Южная Корея продолжат давление на КНДР, чтобы принудить руководство республики начать переговоры о прекращении ядерных разработок, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы требуем от Северной Кореи прекратить ядерные разработки и возвращения к переговорам», — сообщил президент Мун.

Отметим, данное заявление было сделано во время визита американского президента в Южную Корею. Переговоры двух лидеров состоялись в Сеуле в резиденции Муна Чжэ Ина в Синем Доме (Чхонвадэ).

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Ключевой темой переговоров, как ожидалось, стала напряженность на Корейском полуострове и новом витке противостояния между Пхеньяном и Вашингтоном из-за ядерных испытаний и ракетных пусков в КНДР и военных учений, проводимых США совместно с Южной Кореей.

Ранее Совет Безопасности ООН принял новую резолюцию в отношении КНДР, что способствовало резкому ужесточению режима международных санкций в отношении КНДР.

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