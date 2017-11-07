Петербургские другороссы за акцию в годовщину Октября арестованы надолго

Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Активисты незарегистрированной партии «Другая Россия», задержанные на несанкционированной акции в честь 100-летия Октябрьской революции, получили по суду наказание в виде длительных арестов и штрафов. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 ноября в пресс-службе петербургских другороссов.

На задержанных полицией и сотрудниками Росгвардии в ходе акции у БКЗ «Октябрьский» были составлены протоколы по статьям 20.2 (нарушение порядка проведения массовых акций) и 19.3 (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) КоАП РФ. Всего на акции было задержано 23 человека. Составленные полицией материалы были переданы в суд.

«По итогам суда сопредседатель партии Андрей Дмитриев получил 20 суток административного ареста. Илья Макаров — 33 суток, Дарья Исаева — 15 суток, Игорь Яковлев — 13 суток, Андрей Воронцов — 10 суток, Сергей Гребнев — 8 суток, а также штрафы», — сообщили в «Другой России».

Остальные участники акции получили наказание в виде штрафов в размере от 10,5 до 16 тыс. рублей. Одна из отправленных под арест активистов, Дарья Исаева, в знак протеста объявила голодовку.

Как заявил Андрей Дмитриев корреспонденту ИА REGNUM, он не удивлен решению суда, «но уж больно бредово — получить 20 суток за 100 лет Октября в Ленинграде».

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на отказ Смольного согласовать левым активистам шествие по Лиговскому и Невскому проспекту, другороссы днем 6 ноября собрались у БКЗ, после чего были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Несколько активистов с крыши дома №38 на Лиговском проспекте вывесили красный баннер с лозунгом «Ильич, проснись — они (обнаглели)!». Транспарант был снят сотрудниками полиции.

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