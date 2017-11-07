В день 100-летия Октября ростовчанам покажут «Штурм Зимнего»

Ростов-на-Дону, , 12:04 — REGNUM В Ростовской области, как и в других российских регионах, активно отмечают 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Так, в театре драмы имени Горького состоялось торжественное собрание «Победа Октября — путь в будущее», венцом которого стал праздничный концерт в честь 100-летия Великого Октября. Юбилейную дату в гостях у служителей Мельпомены отметили гости со всех уголков Донского края.

Главной площадкой праздника, который отметят непосредственно 7 ноября, традиционно станет главная площадь Ростова-на-Дону — Театральная, сообщает ИА REGNUM.

Программа торжеств намечена на 16:30. Как проинформировали ИА REGNUM в региональном отделении партии КПРФ, участников демонстрации будут ждать у памятника В.И. Ленину перед центральным входом в парк имени Горького. Затем пешая колонна двинется по улице Пушкинской в сторону Театральной площади.

Юбилей отметят митингом-концертом, который состоится на Фонтанной площади у здания театра, в стене которого хранится «капсула времени». Послание потомкам вскроют сразу же после театрализованной постановки «Штурм Зимнего».

Напомним, письмо в будущее было заложено в 1967 году — в год 50-летнего юбилея Октября.

«Капсулы времени — уникальные послания, доставшиеся нам от наших предков. Они выступают определённым источником исторической памяти, храня и передавая потомкам наставления и пожелания предшествующих поколений. Мы должны бережно хранить память о событиях нашей истории и передать эту «вахту» будущим поколениям», — высказался ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Антон Бредихин.

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