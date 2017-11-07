Италия: правоцентристы победили на выборах в Сицилии

Рим, , 12:00 — REGNUM В воскресенье 5 ноября на Сицилии состоялись выборы в областную администрацию. Уверенную победу одержал кандидат от правоцентристов Нэлло Музумечи, он участвовал в выборах как представитель коалиции партий «Вперед, Италия», «Братья Италии» и «Лига Севера».

После подсчета голосов, который проходил в понедельник 6 ноября, стало известно, что Нэлло Музумечи набрал 40,00% голосов, кандидат от партии «Движение 5 звезд» Джанкарло Канчеллери — 34,6%. Фабрицио Микари — правящая демократическая партия — 18,60%, Клаудио Фава — партия левых «Сто шагов к Сицилии» — 6,10% и Сальво Ла Роза «Свободные сицилийцы» — 0,7%

Как отмечают аналитики, на Сицилии, на самом деле, выиграла партия тех, кто не голосовал, поскольку только 47, 76% жителей явились на выборы, тогда как 53, 23% предпочли не высказывать своих предпочтений.

Правоценттристы праздную победу, Берлускони поблагодарил сицилийцев за оказанное доверие, тогда как демократы, устами Анджелино Альфано заявили, что ни о чем не жалеют и считают, что сделали все правильно.

Региональные выборы на Сицилии считаются своеобразной «репетицией» перед выборами в итальянский парламент 2018 года, политологи утверждают, что уже сейчас можно проследить предпочтения итальянцев к ведущим политическим альянсам.