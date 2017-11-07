В Крыму поддержат отмену указа 1954 года о передаче полуострова Украине

Симферополь, , 11:54 — REGNUM Предложение депутата Госдумы РФ Константина Затулина об отмене указа 1954 года, в соответствии с которым Крым был передан Украине, могут одобрить депутаты крымского парламента, сообщил заместитель председателя государственного совета Крыма Ремзи Ильясов.

«Идея имеет права на жизнь, и, наверное, это стоит принять для морального удовлетворения», — цитирует РИА Новости Ильясова.

Он отметил, что хотя Россия и не должна доказывать западным странам, что Крым является ее неотъемлемой частью, тем не менее, принятое решение вряд ли будет способствовать тому, что на Западе прекратят «политические игры и риторику вокруг Крыма».

В настоящее время, по его словам, России необходимо сконцентрироваться на преодолении санкций в отношении Крыма.

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Напомним, 5 февраля 1954 года Президиум Верховного Совета РСФСР постановил передать Крымскую область Украинской ССР. Согласно статье 18 действовавшей на 1954 г. Конституции СССР, территория республик не могла быть изменена без их согласия, поэтому еще в 2014 году Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что передача Крыма в состав Украины была незаконной.

Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что инициатором передачи Крымской области в состав Украинской ССР был лично Никита Хрущев, и воля народов полуострова при этой передаче не учитывалась.

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