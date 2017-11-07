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Китай осудил односторонние санкции Японии в отношении КНДР

Политика

В новый санкционный список попали 26 частных лиц и 9 организаций

Пекин, 7 ноября 2017, 11:39 — REGNUM  В ходе очередной пресс-конференции в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин прокомментировала решение властей Японии увеличить санкционный список в отношении КНДР. По словам китайского дипломата, Пекин выступает решительно против введения любых односторонних санкций в отношении любого государства.

Хуа Чуньин подчеркнула, что позиция властей КНР по данному вопросу обозначалась неоднократно — Пекин не поддерживает любые односторонние санкции, принятые неколлегиально, а именно вне рамок Совета безопасности ООН, пишет «Наньцзао жибао».

«Пекин настоятельно рекомендует Токио отказаться от подобной практики, кроме того странам региона следует отказаться от взаимных провокаций и проявить благоразумие», — отметила пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, правительство Японии 7 ноября увеличило санкционный список против КНДР, добавив туда еще 9 организаций и 26 частных лиц. Об этом по итогам заседания заявил генеральный секретарь Ёсихидэ Суга.

Читайте ранее в этом сюжете: Япония ужесточила санкции против КНДР

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