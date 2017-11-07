Визит Путина в Челябинск: дольщики выходят на пикеты

Челябинск, , 11:20 — REGNUM В Челябинске дольщики жилого комплекса «Чурилово Лейк Сити» снова выходят на одиночные пикеты. Они намерены добиваться внимания президента России Владимира Путина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Последний раз люди выходили на одиночные пикеты буквально несколько дней назад, 1 ноября. Возле зданий правительства, Заксобрания, мэрии и Минстроительства они требовали государственного контроля за расходованием застройщиком денег.

С аналогичными требованиями они намерены выйти и завтра, 8 ноября. Как и неделю назад, они встанут в одиночные пикеты. Акция продлится примерно час. Правда, размах акции ожидается больше, чем 1 ноября.

«Мы хотим заявить о себе перед приездом Путина В.В. и показать, что мы намерены бороться за свое жильё», — говорят дольщики в своей интернет-группе.

Ранее они собирались провести массовый пикет возле Заксобрания. Но чиновники им отказали.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин и глава Казахстана Нурсултан Назарбаев приедут в Челябинск 9 ноября. Они примут участие в очередном форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Дольщики жилкомплекса «Чурилово Лейк Сити» ждут своих квартир уже несколько лет. В ноябре областные власти назвали сроки сдачи нескольких домов и заявили, что компания, которая займётся достройкой, уже определена, и работы уже начались.

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