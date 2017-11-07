Леонид Нерсисян, , 13:46 — REGNUM

Согласно информации, распространённой Министерством обороны России, в ноябре 2017 года на воду будет спущен первый серийный малый ракетный корабль (МРК) проекта 22 800 «Каракурт». При этом головной корабль, получивший название «Ураган», уже спущен на воду, и, согласно планам, будет передан Балтийскому флоту ВМФ России в 2018 году, тогда же российские вооружённые силы должны получить и первый серийный корабль, названный «Тайфун». В чём особенности малых ракетных кораблей, сколько и когда ВМФ России их получит и к чему это приведёт?

Серийное производство МРК в России освоено на высоком уровне

На сегодняшний день в России строятся два типа МРК — проекта 21 631 «Буян-М» и проекта 22 800 «Каракурт». «Буяны-М» начали строить в 2010 году, с тех пор три корабля этого типа получила Краснознамённая Каспийская флотилия, а два — Балтийский флот. До 2020 года будут построены ещё семь изделий этого проекта (четыре для Черноморского флота, три для Балтийского флота). Корабли этого проекта отличают небольшие габариты, водоизмещение и осадка (всего 2,6 метра), позволяющие ходить в том числе и по многим рекам. Как следствие их мореходность несколько ограничена и позволяет использовать «Буяны» лишь вблизи от берега. Основным вооружением корабля являются восемь крылатых ракет «Калибр», установленные в вертикальные ячейки универсального корабельного стрельбового комплекса (УКСК) 3С14, а для самообороны имеется 100-мм орудие А190 «Универсал», 30-мм автоматическое зенитное орудие АК-630М-2 «Дуэт» и т.п. За семь лет ВМФ России получили пять МРК этого типа, за следующие три года планируется отправить флоту ещё семь, что говорит о заметном повышении темпов строительства и хорошем освоении технологии производства. Все корабли строились и будут строиться на «Зеленодольском заводе имени A. M. Горького» (Татарстан).

МРК проекта 22 800 «Каракурт» начали строить позже — первые два корабля были заложены в декабре 2015 года, и, как мы уже отметили, пока достраиваются. Всего же к 2022 году должна быть построена серия из восемнадцати кораблей, при этом на двенадцать из них уже подписаны контракты, а восемь строятся. Этот тип МРК строят сразу несколько верфей — «Ленинградский судостроительный завод Пелла» (площадки в Феодосии и Отрадном), «Зеленодольский завод имени А. М. Горького», в 2018 году планируется подписание контракта на постройку шести «Каракуртов» на «Амурском судостроительном заводе». Таким образом, за семь лет планируется построить восемнадцать МРК этого типа, со средним темпом 2,5 корабля в год. Если такие планы удастся реализовать (предпосылки для этого есть, так как имеется опыт постройки «Буянов-М»), то можно будет с уверенностью сказать, что МРК будет единственным типом надводных кораблей, несущих стратегические крылатые ракеты, которые Россия может строить быстро и в таком большом количестве.

В отличие от «Буяна-М», МРК типа «Каракурт» имеет заметно более высокую мореходность, в том числе за счёт большей осадки (4 метра). Главное вооружение кораблей этого типа такое же, как у проекта 21 631, — восемь крылатых ракет «Калибр» или противокорабельных ракет «Оникс», установленных в УКСК 3С14. Начиная с третьего корабля серии, «Каракурты» начнут получать достаточно серьёзную систему противовоздушной обороны — зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М», которая ещё больше повысить возможности корабля действовать вдали от своих берегов.

МРК позволяют развёртывать стратегические крылатые ракеты, не нарушая договор о ликвидации РСМД

Военная операция России в Сирии позволила неоднократно продемонстрировать возможность поражать цели с помощью крылатых ракет 3М-14 «Калибр» из акватории Каспийского моря, на дальностях около 1500 км. По имеющимся данным, эта крылатая ракета в ядерном оснащении способна преодолеть около 2600 км, а в конвенциональном — не менее 2000 км. Фактически это позволяет поражать цели на большей части территории Европы, не разворачивая крылатых ракет наземного базирования с дальностью полёта более 500 км, в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Это позволит ответить на вызовы, связанные с развёртыванием большого количества сил НАТО у российских границ, при этом не выходя в одностороннем порядке из договора с США.

Учитывая трудности со строительством надводных кораблей, размером больше МРК и корветов (по западной классификации малые ракетные корабли тоже относятся к ним), постройка ещё большего количества «Каракуртов» и «Буянов-М» может быть наиболее оптимальным решением при сегодняшних возможностях российского военного кораблестроения, тогда как за большие серии более серьёзных типов кораблей надо браться с другим финансированием и другими возможностями промышленности.

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