Анатолий Кошкин, , 15:35 — REGNUM

В недавнем интервью РИА «Новости» автор этих строк разъяснял, что, несмотря на призывы России и Китая, японские руководители, и в первую очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ, не желают решать проблему КНДР дипломатическим путем. Более того, Токио даже определенным образом подталкивает Вашингтон усиливать давление на Пхеньян. Но его можно наращивать лишь до определенного предела, потому что, как гласит японская пословица, загнанная в угол мышь бросается на кошку. Указал и на то, что с КНДР вполне можно договариваться, если вести с ней уважительный диалог на равных — что и продемонстрировал в свое время японский экс-премьер Дзюнъитиро Коидзуми, совершивший в 2002 году для разрешения сложных межгосударственных проблем визит в Пхеньян.

С этим не согласился политолог Федор Лукьянов, заявив: «Сегодня Синдзо Абэ приходится не подталкивать США к тем или иным шагам, а скорее удерживать Дональда Трампа от мер безрассудства. Япония все же категорически против военного решения, прекрасно понимая, что первый удар возмездия придется по ней и Южной Корее».

Начавшийся официальный визит президента Трампа на Японские острова демонстрирует, что Абэ вовсе не намерен искать пути нормализации отношений с Пхеньяном, а наоборот, признает упрек американского коллеги по поводу того, что он не отдал приказ сбить экспериментальные северокорейские ракеты, траектория которых частично проходила над японским островом Хоккайдо. И согласился закупать за счет японских налогоплательщиков все больше дорогостоящих американских противоракетных систем и другого оружия «Made in USA». Давая при этом понять, что в следующий раз применит эти системы против северокорейских баллистических ракет. Он является наиболее рьяным сторонником американского плана экономического удушения КНДР, вместе с Трампом требует полностью прекратить поставки энергоносителей, продовольствия, предметов первой необходимости. Обрушивается вместе с Трампом на Пекин и Москву за даже минимальное оказание такой фактически гуманитарной помощи.

«США и Япония договорились оказывать максимальное давление на КНДР для прекращения ее ядерных разработок», — заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Сейчас не время диалога ради диалога. Сейчас время оказать максимальное давление на КНДР», — подчеркивает японский лидер.

Против избранной Вашингтоном политики шантажа и физического уничтожения северокорейцев выступают не лидеры состоящих в тесном военном союзе государств — Японии и Южной Кореи, а простые японцы и южнокорейцы, не желающие ради непомерных амбиций своих правителей превращать своих детей и внуков в объекты бомбардировок и обстрелов.

Жители японской столицы вышли на улицы Токио во время визита Трампа в Японию. Демонстранты выступили с осуждением американского гостя за агрессивное поведение и безответственные комментарии в адрес северокорейского руководства. С лозунгами на корейском и английском языках «Мир! Нет войне!» выходят на акции протеста тысячи южнокорейцев накануне приезда Трампа в их страну.

Внимание к вояжу американского президента в превращенный в «горячую точку» регион проявляют и наши люди. Мнение многих отразил в своем комментарии один из читателей, написав: «Mix-Max. Странные эти японцы. Вместо того чтобы убрать со своей территории все американские базы и наконец-то избавить себя от потенциальной опасности, они выступают на стороне своих оккупантов и ещё больше затягивают узел проблем!!! Уберите эти базы и сразу почувствуете на себе изменение в лучшую сторону во взаимоотношениях со своими соседями, в том числе и с Россией!!!»