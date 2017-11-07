Раненые в Сирии журналисты прибыли в Россию

Москва, , 11:03 — REGNUM Сотрудники российских телеканалов, раненые при взрыве фугаса в сирийском Дейр-эз-Зоре, прибыли в Россию, сообщает 7 ноября телеканал НТВ.

Уточняется, что журналисты телеканалов НТВ и «Звезда» доставлены на военный аэродром Чкаловский в Подмосковье.

Ранее им была оказана медицинская помощь и сейчас их жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в одном из районов сирийского города Дейр-эз-Зор при взрыве фугаса были ранены четверо сотрудников российских телеканалов НТВ и «Звезда» Илья Ушенин, Тимур Воронов, Константин Худолеев и Дмитрий Стародубский а также пятеро специалистов Международного противоминного центра.

На российской авиабазе Хмеймим раненые получили медицинскую помощь и были отправлены в Россию.

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