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На Северном флоте в состав взвода бронетехники вошел американский танк

Политика

Специальное подразделение создано для участия в парадах и исторических реконструкциях

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На Северном флоте в состав взвода бронетехники вошел американский танк
Иллюстрация: Министерство обороны РФ
Американский танк «Шерман» в составе взвода Северного флота

Мурманск, 7 ноября 2017, 11:01 — REGNUM  Американский танк времен Второй Мировой войны «Шерман» (M4 Sherman) включен в состав взвода исторической бронетехники, созданного на Северном флоте России, сообщила 7 ноября пресс-служба Минобороны РФ.

Вместе с этим танком, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, в состав необычного подразделения вошли легендарные советские танки ИС-3 и Т-34, а также самоходная артустановка СУ-100, известная как «истребитель танков».

Взвод бронетехники времен войны будет принимать участие в военных парадах, исторических реконструкциях и выставках, посвящённых Дням воинской славы России, а также в мероприятиях по случаю государственных праздников по решению командующего Северным флотом.

Все бронемашины, включая американский танк, поднятый с затонувшего транспорта «Томас Дональдсон», восстановлены специалистами ремонтно-восстановительного батальона Северного флота. Они уже принимали участие в военном параде в Североморске, посвящённом Дню ВМФ, и в исторической реконструкции боя на Форуме «Армия-2017».

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Советские танки Т-34 и ИС-3
Иллюстрация: Министерство обороны РФ
Советские танки Т-34 и ИС-3
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