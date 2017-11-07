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Трамп прибыл в Южную Корею

Политика

«Президент Трамп прибыл в Южную Корею»

Трамп прибыл в Южную Корею
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Сеул, 7 ноября 2017, 10:46 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Южную Корею, где он пробудет два дня. Об этом сообщает Associated Press на странице в соцсети Twitter.

«Президент Трамп прибыл в Южную Корею», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 ноября глава Белого дома Трамп прибыл в Японию с официальным визитом в рамках своего азиатского турне. 6 ноября президент США встретился императором Японии, после чего состоялся японо-американский саммит.

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Деятельность президента США Дональда Трампа

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