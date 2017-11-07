Если бы не Октябрь: Граждане предположили варианты развития России

Москва, , 10:45 — REGNUM В настоящее время в обществе нет консенсуса в оценке событий октября 1917 года — свержения Временного правительства и прихода большевиков к власти. Так, 38% жителей России оценивают эти события положительно, 31% — отрицательно. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Также среди жителей России нет единого мнения насчет того, насколько неизбежны были революционные перемены.

Закономерным исходом ситуации, сложившейся в России в начале XXо века, считают Октябрьскую революцию 39% граждан, чуть больше — 42% — полагающих, что события могли развиваться совершенно иначе, революции могло бы и не случиться.

50% опрошенных считают, что без Ленина революции 1917 года не случилось бы. 40% полагают, что Октябрьская революция произошла бы, даже если бы Ленин по каким-либо причинам в ней не участвовал.

Если бы большевикам не удалось взять и удержать власть в октябре 1917 года, то в России восстановилась бы монархия (24%), произошел распад страны (21%), сложилась бы парламентская республика (14%), установилась бы анархия (14), установилась бы военная диктатура (10%). Затруднились ответить 27% опрошенных.

Говоря об исторических деятелях в революционные период больше половины граждан РФ заявили, что положительно относятся и к Николаю II (53%), и к Владимиру Ленину (52%).

К Льву Троцкому положительно относятся 19% опрошенных, отрицательно — 32%. Ничего о нем не знают 32%.

Также большинство жителей России ничего не знают о таких политических деятелях того времени, как Лавр Корнилов (80%), Павел Милюков (70%) и Александр Керенский (50%).

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 октября 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства.

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