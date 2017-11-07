В Ярославле 100-летие революции вызвало транспортный коллапс

Ярославль, , 10:18 — REGNUM В Ярославле центральную улицу города — улицу Свободы — с самого утра перекрыли для движения транспорта из-за демонстрации коммунистов, приуроченной к 7 нобря, сообщает корреспондент ИА REGNUM. На прилегающих улицах выставлена коммунальныя техника, которая не дает проехать личному транспорту. Из-за этого движение с утра в городе затруднено. Люди высказывают возмущение этим в социальных сетях. Коммунисты, в свою очередь, возмущаются действиями мэрии города.

«Это провокация властей. У нас шествие даже не по всей улице, а по правой стороне. Это во-первых. Во-вторых, шествие начинается в 16.30. Раньше ходили, а вслед за колонной шел общественный и личный транспорт, задержка движения была несколько минут. Это все решаемые вопросы. Это все делается, чтобы обозлить народ, чтобы показать, что это все проклятые коммуняки. Но мы доведем до людей, кто и зачем это делает. Думаю, что сверху идет установка — мол, террористическая угроза, а на местах дурь усугуюляется», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского обмкома КПРФ Александр Воробьев.

Мэр Ярославля Владимир Слепцов на вопрос горожан о том, почему перекрыт город в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы-Ярославль» заявил, что коммунистов отговаривали проводить шествие, но они не согласились. При этом время проведения мероприятия назвал совсем другое.

«У нас сегодня коммунистическая партия проводит митинг, шествие. Вы знаете, что 7 ноября они отмечают праздник, они официально обратились в мэрию города Ярославля и во все соответствующие службы для того, чтобы провести митинг. В рамках действующего законодательства, к сожалению, отказать им невозможно, невзирая на то, что будут пробки, коллапс в центральной части города, о чем мы предупреждали коммунистов. Но, тем не менее, они не отозвали свое обращение и проводят сейчас этот митинг. Я думаю, что он закончится ближе к 12 часам, и все дороги будут работать полноценно», — заявил мэр Ярославля Владимир Слепцов.

Общественный транспорт по улице Свободы продолжает ходить. Интересно, что коммунисты и ранее заявляли о том, что власти намерены перекрыть улицы по маршруту традиционной демонстрации за 10 часов до ее начала, требуя отменить это решение, но не были услышаны. Проблемы у ярославских коммунистов возникли и в прошлом году. Тогда 7 ноября им согласовали шествие только по тротуару.