Си Цзиньпин выразил соболезнования лидеру США в связи с атакой в Техасе

Пекин, , 09:22 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с инцидентом в техасском городе Сазерленд-Спрингс, где в результате вооруженной атаки Девина Келли погибли 26 прихожан баптистской церкви.

В своем обращении китайский лидер выразил глубочайшие соболезнования в связи с гибелью невинных людей, выразил поддержку родственникам и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате стрельбы, пишет «Синьхуа».

5 ноября житель Сазерленд-Спрингс Девин Келли открыл стрельбу в баптисткой церкви, в результате которой погибли 26 человек, в том числе полуторогодовалый ребенок. Позже стрелок был обнаружен мертвым в своем автомобиле.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, точная причина смерти Келли будет установлена паталогоанатомической экспертизой.

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